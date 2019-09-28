Происшествия
ТК ЗвездаВ Домодедово самолет вернулся на стоянку из-за пьяного дебоша на борту
В аэропорту Домодедово самолет, готовящийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся к месту стоянки из-за двух пассажиров, которые вели себя неадекватно, использовали нецензурную лексику и пытались курить.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Армия и оружие
МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.
РБК 14:21
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Авто
Внедорожник Genesis GV80 всплыл в Сети
Genesis разрабатывает свой первый внедорожник. Так называемый GV80 покажется миру в конце года.
SpeedMe 03:06
Футбол
Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 14:27
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка английской лиги по итогам матча 1/16 финала против «Милтон Кинс Донс» (2:0).
Sport24.ru 02:46
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым
Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 13:55
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Здоровье
Названы смертельные дозы обычных продуктов
Даже обычная вода вызовет летальный исход, если выпить ее слишком много. Считается, что смертельная доза – 6 литров.
Утро.ru вчера в 19:16
Футбол
«Ювентус» обыграл СПАЛ благодаря голам Пьянича и Роналду
Туринский «Ювентус» на своем поле переиграл СПАЛ 28 сентября в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Красная весна 11:01
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Общество
В МЧС России разрешили курить на балконах
МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Технологии
В Свердловской области протестируют оборудование для изоляции Рунета
В конце сентября и начале октября в Свердловской области протестируют оборудование для изоляции Рунета.
Твой Континент вчера в 00:39
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Экономика
Дмитрий Медведев поручил увеличить долю малого бизнеса до 50%
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Половина занятого населения России должна работать в малом и среднем бизнесе, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Inc. Russia вчера в 13:55
Футбол
«Крылья Советов» за 2 минуты переиграли «Тамбов»
ГТРК Самара 08:53
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13