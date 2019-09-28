Происшествия

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ Домодедово самолет вернулся на стоянку из-за пьяного дебоша на борту

В аэропорту Домодедово самолет, готовящийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся к месту стоянки из-за двух пассажиров, которые вели себя неадекватно, использовали нецензурную лексику и пытались курить.
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Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух нетрезвых пассажиров

РБК04:51

Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

RT на русском04:31

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Эхо Москвы03:30

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ТАСС03:28

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