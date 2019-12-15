Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

РИА Новости09:08

Рейс Москва - Краснодар вылетел из Домодедово после задержки из-за угрозы взрыва

ТАСС09:04

Неадекватного пассажира сняли с самолета из-за угроз взорвать гранату

РЕН ТВ06:46

В столичном аэропорту Домодедово задержали угрожавшего взрывом в самолете нетрезвого мужчину

Эхо Москвы09:01

На борту самолета Москва — Краснодар не обнаружили взрывных устройств

Кубань 2408:54

Житель Краснодарского края «заминировал» самолет в Домодедово

Кубанские новости08:58

Угрожавшего взорвать самолет россиянина сняли с рейса

Lenta.ru07:15
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Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

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Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
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Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° 06:32
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
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Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 09:18
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Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
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Песков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:45
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Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

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Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян

Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
ТК Звезда 12 декабря в 16:41
Политика

В Казахстане обсуждают переименование города Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по переименованию города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
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Общество

Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Общество

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Газета.Ru 13 декабря в 09:18
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
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Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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В Калуге нашли подростков, живших в канализации

В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализационном люке.
РИА Новости 05:55
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