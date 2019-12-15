Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

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