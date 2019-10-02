Политика
Lenta.ruВ Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
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с чего всё началось
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.Известиявчера в 19:24
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Представители ДНР и ЛНР положительно оценили подписание «формулы Штайнмайера»
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