Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной ДНР. Об этом стало известно в воскресенье, 6 октября. Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале полтора часа.

с чего всё началось

В 15:30 мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие.

Съёмочная группа "Известий" работала в посёлке Коминтерново в ДНР, когда начался обстрел. Портал IZ.ru сообщает, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев просидели в подвале полтора часа.

В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

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