Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Общество Губернатор призвал бизнес не провоцировать жителей Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время состоявшегося очередного заседания регионального правительства проинформировал о новых летальных случаях пациентов с коронавирусом. 13

Происшествия Сразу в двух районах Калужской области произошли вспышки ковида В областном центре пациентов с ковидом перевалило за 500. В Дзержинском районе за сутки прибавилось сразу 10 пациентов с коронавирусом. 268

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Общество Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения. 2K

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Общество В России попросили заблокировать YouTube «Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант». 1,6K

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Общество Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника» Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post. 24

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Наука Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1. 78

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