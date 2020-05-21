Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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В Донбассе при загадочных обстоятельствах умер командир батальона

URA.Ru06:20

В Донбассе погиб комбат украинского батальона

RT на русском06:00

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru03:59

В Донбассе погиб высокопоставленный украинский силовик

Национальная служба новостей04:54

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Lenta.ru04:31

В Донбассе погиб комбат украинского батальона «Луганск-1»

РБК05:09

В Донбассе умер комбат батальона «Луганск-1», заявили в МВД Украины

РИА Новости02:33
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Общество

Петербуржец через Avito предложил передать сына «в добрые руки»

Говорит Москва 04:16
7
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
269
Общество

Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой.
Lenta.ru 05:45
5
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
410
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
24
Общество

Губернатор призвал бизнес не провоцировать жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время состоявшегося очередного заседания регионального правительства проинформировал о новых летальных случаях пациентов с коронавирусом.
Ugpressa.ru 05:19
13
Происшествия

Сразу в двух районах Калужской области произошли вспышки ковида

В областном центре пациентов с ковидом перевалило за 500. В Дзержинском районе за сутки прибавилось сразу 10 пациентов с коронавирусом.
Калужские новости 18 мая в 06:15
268
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone

Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
17
Общество

Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
RT на русском 19 мая в 22:31
2K
Происшествия

В России разоблачили международную банду торговцев героином

Известия 02:49
25
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
24
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Происшествия

Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
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Здоровье

За сутки на Кубани зафиксировано 93 новых случая коронавируса

В Краснодаре заразились 30 человек, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет. В Гулькевичском районе 15 подтвержденных случаев, в Сочи – 11.
Администрация Краснодарского края 19 мая в 03:38
896
Общество

В России попросили заблокировать YouTube

«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
1,6K
Общество

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
Вечерняя Москва вчера в 05:11
64
Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
379
Общество

Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»

Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
24
Единоборства

Нганну: не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится

Боец UFC Фрэнсис Нганну сомневается, что его поединок с Джоном Джонсом состоится.
Чемпионат вчера в 15:51
Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
1,8K
Экономика

Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
РБК 04:43
35
Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
257
Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
2,1K
Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей

Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29
7
Наука

Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет

В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
78
Армия и оружие

США могут разметить ядерное оружие в Польше

Чуть позже посол США в Польше Джорджетта Мосбахер написала в своём Twitter, что США могут передислоцировать своё ядерное оружие из Германии в Польшу.
MOS.news 18 мая в 09:29
102
Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,9K
Биатлон

Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
Игры

В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II

МонаВиста вчера в 13:35
59
Украинский кризисБольше новостей по теме
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