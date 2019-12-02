Политика

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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.
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Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Известия06:35

В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

RT на русском05:51

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

РИА Новости04:50

В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Lenta.ru05:09

Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР

ТАСС04:50

Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Газета.Ru05:37

В ДНР единственным государственным языком станет русский: запрещать украинский при этом никто не собирается

Новостной фронт04:23
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Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
RT на русском 06:40
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском 08:15
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
ТАСС 07:24
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Происшествия

В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем

СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 08:28
Политика

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Известия 08:23
Происшествия

Петербуржцы с оружием пытаются отстоять гаражи на Стародеревенской

АиФ Санкт-Петербург 08:29
Политика

Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Инфорос 03:46
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Экономика

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
РБК вчера в 23:00
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:51
Армия и оружие

ДНР: украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Красная весна 08:38
Футбол

Алиханов: «На стадион „Калининград“ может вернуться пиво»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассказал каким образом может окупать себя стадион «Калининград», когда перейдёт в собственность правительства региона.
Каскад 04:07
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:18
Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын

Известия вчера в 14:23
Игры

Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear

Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Игромания.ру 30 ноября в 12:50
Экономика

Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Коммерсантъ 03:16
Общество

Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 ноября в 17:17
Общество

Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР

Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:29
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 05:21
Технологии

В Новосибирске создали «умный» источник питания самолетов для Арктики

Прототип первого в России "умного" аэродромного источник питания для самолетов разработали специалисты Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ).
Российская газета 05:48
Спорт

Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам

Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Sports.ru 06:04
Общество

ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее

Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.
Телеканал 360° 05:07
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
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