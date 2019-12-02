Политика
ИзвестияГлава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.
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Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Происшествия
Петербуржцы с оружием пытаются отстоять гаражи на Стародеревенской
Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
ДНР: украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт
Футбол
Алиханов: «На стадион „Калининград“ может вернуться пиво»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассказал каким образом может окупать себя стадион «Калининград», когда перейдёт в собственность правительства региона.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
При покушении на украинского депутата в Киеве погиб его трехлетний сын
Игры
Авторы Star Citizen представили новые корабли, скопировав шоу Top Gear
Для «рекламных» трейлеров студия использовала формат шоу Top Gear.
Экономика
Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины».
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Технологии
В Новосибирске создали «умный» источник питания самолетов для Арктики
Прототип первого в России "умного" аэродромного источник питания для самолетов разработали специалисты Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ).
Спорт
Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам
Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Общество
ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее
Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.