Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки. Глава республики предлагает изъять из статьи упоминание украинского языка, тем самым сделав русский единственным государственным языком.
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Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Известия06:35

В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

RT на русском05:51

В ДНР единственным государственным языком станет русский: запрещать украинский при этом никто не собирается

Новостной фронт04:23

В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Lenta.ru05:09

Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР

ТАСС04:50

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

РИА Новости04:50

Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Газета.Ru05:37
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На Донбассе «закрывают» украинский язык

Вести.UZ11:01
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
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