Политика
РБКУкраина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщают ТАСС и Донецкое агентство новостей. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.
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Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире
Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла.
РБК 14 апреля в 07:44
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом
Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
Здоровье
Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент союза врачей НМП Леонид Рошаль заявил, что Национальная медицинская палата требует прекратить доследственную проверку в отношении главврача Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Вечерний курьер вчера в 02:53
Происшествия
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
Общество
В Курской области за нарушение самоизоляции начинают штрафовать
С четверга, 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения курянами действующего режима самоизоляции.
Kursk.com вчера в 12:46
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
Происшествия
В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
Общество
В Кузбассе выявили четыре новых случая коронавируса
У четырех пациентов Кемеровской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Политика
Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:17
Здоровье
В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом
Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 14 апреля в 02:45
Наука
Названы признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10