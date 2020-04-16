Политика

РБКРБКУкраина и ДНР обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщают ТАСС и Донецкое агентство новостей. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.
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Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

REGNUM02:39

В Донбассе начался обмен пленными

Интерфакс02:22

В Донбассе начался обмен пленными

Известия02:16

В Донбассе проходит обмен пленными между ДНР и Киевом

RT на русском02:03

В Донбассе состоялся обмен пленными между ДНР и Украиной

Коммерсантъ02:33

ДНР и Украина завершили процедуру первого в 2020 году обмена пленными

ТАСС02:36

ДНР и Украина обменялись пленными в Донбассе

РИА Новости02:50
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Общество

В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире

Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла.
РБК 14 апреля в 07:44
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Политика

Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Piter.tv 02:04
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Общество

В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом

Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню

На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su вчера в 03:00
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,2K
Общество

Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку

Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
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Здоровье

Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент союза врачей НМП Леонид Рошаль заявил, что Национальная медицинская палата требует прекратить доследственную проверку в отношении главврача Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Вечерний курьер вчера в 02:53
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Происшествия

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
5
Общество

В Курской области за нарушение самоизоляции начинают штрафовать

С четверга, 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения курянами действующего режима самоизоляции.
Kursk.com вчера в 12:46
95
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Общество

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
34
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
3,4K
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Общество

Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
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Происшествия

В Оренбурге из-за коронавируса на карантин закрыли общежитие медвуза

REGNUM 02:29
Шоу-бизнес

Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
5
Происшествия

В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб

Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
20
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Общество

Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера

НИА-Кузбасс вчера в 20:23
6
Общество

В Кузбассе выявили четыре новых случая коронавируса

У четырех пациентов Кемеровской области подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ Новосибирск 00:34
3
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

RT на русском вчера в 23:26
111
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Политика

Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:17
4
Здоровье

В Челябинской области выявили пять заболевших коронавирусом

Пять новых случаев коронавируса выявлены в Челябинской области, у всех заболевших клинических проявлений нет, всего в регионе 50 заболевших COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 14 апреля в 02:45
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Наука

Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
24
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
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