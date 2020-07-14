Армия и оружие

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Донбассе украинский диверсант подорвался на своей мине

Один из диверсантов по своей ошибке наступил на мину, которую установили сами диверсанты, и погиб. Группа диверсантов отошла на украинские позиции и бросила своего погибшего бойца.
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В Донбассе украинский диверсант подорвался на своей мине

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ДНР: У Зайцево украинская ДРГ подорвалась на минах, убитого не эвакуируют

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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

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Экономика

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
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ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии

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«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике

"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
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Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
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Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
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Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

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