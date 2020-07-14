Один из диверсантов по своей ошибке наступил на мину, которую установили сами диверсанты, и погиб. Группа диверсантов отошла на украинские позиции и бросила своего погибшего бойца.

В Донбассе украинский диверсант подорвался на своей мине

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