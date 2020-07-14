Армия и оружие
ИА Красная ВеснаВ Донбассе украинский диверсант подорвался на своей мине
Один из диверсантов по своей ошибке наступил на мину, которую установили сами диверсанты, и погиб. Группа диверсантов отошла на украинские позиции и бросила своего погибшего бойца.
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Культура
В клипе «Фотосессия» группы Ленинград представили новый вокальный микрофон завода «Октава»
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Политика
Обвиняемого в сотрудничестве с американским ЦРУ казнили в Иране
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ТАСС вчера в 12:28
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
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LipetskMedia.ru 06:39
Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
Экономика
«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике
"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru 09:09
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
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Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
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Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
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Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
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Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, что собирается переехать в центр Москвы.
Lenta.ru 08:53
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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