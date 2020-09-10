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Piter.tv
Piter.tv

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины. Подчёркивается, что инспекция именно отменяется, а не переносится на более поздний срок.В источнике
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ИА Красная Весна

Инспекция укреплений ВСУ закончилась, не начинаясь, из-за Украины

ИА Красная Весна07:45
РИА Новости

Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе

РИА Новости08:29
Евразия Daily

Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под Горловкой

Евразия Daily08:02
Российская газета

Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы

Российская газета09:40
Piter.tv

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Piter.tv07:25
Интерфакс

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Интерфакс06:46
REGNUM

На Украине заявили об отмене инспекции позиций ВСУ в Донбассе

REGNUM07:02

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомости12:04
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUM23:25
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС06:24
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАН05:40
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