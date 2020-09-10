В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины. Подчёркивается, что инспекция именно отменяется, а не переносится на более поздний срок.