В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины. Подчёркивается, что инспекция именно отменяется, а не переносится на более поздний срок.В источнике
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