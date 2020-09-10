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Piter.tv
Piter.tv

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины. Подчёркивается, что инспекция именно отменяется, а не переносится на более поздний срок.В источнике
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Российская газета

Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы

Российская газета09:40
Интерфакс

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Интерфакс06:46
ИА Красная Весна

Инспекция укреплений ВСУ закончилась, не начинаясь, из-за Украины

ИА Красная Весна07:45
Piter.tv

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Piter.tv07:25
Rusvesna.su

Инспекция позиций ВСУ под Горловкой отменена, — источники

Rusvesna.su06:59
Евразия Daily

Украинская сторона сорвала совместную инспекцию позиций ВСУ под Горловкой

Евразия Daily08:02
REGNUM

На Украине заявили об отмене инспекции позиций ВСУ в Донбассе

REGNUM07:02

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно
Вокруг ТВ11:29
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольский11:35
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Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери

Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
WomanHit.ru10:27
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58