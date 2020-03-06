с чего всё началось

"В районе поселков Петровское - Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сообщили в ведомстве.

В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского

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