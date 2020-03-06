Армия и оружие
Российская газетаВ Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
"В районе поселков Петровское - Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций", - сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
«Нашими наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе поселков Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение подразделений ВСУ на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций»,— говорится в заявлении народной милиции ДНР.Коммерсантъ05:51
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