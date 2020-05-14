Общество
Lenta.ruВ Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.
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с чего всё началось
Власти Донецкой народной республики (ДНР) арестовали Леонида Харченко - бывшего полевого командира, одного из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing МН17, сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на свои источники.Газета.Ru14:20
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СМИ: в Донецке арестовали ключевого фигуранта о крушении малайзийского «Боинга»
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Американские ученые выяснили, что собаки могут подчиняться командам человекоподобных роботов, но при этом не слушаются, если команда исходит от обычной колонки.
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«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
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Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты
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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что чем больше лет проходит с того времени, когда он работал с тренером Диком Адвокатом, тем сильнее он уважает голландца как специалиста и как человека.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
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Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 21:34 — REGNUM Рейс из Испании в Петербург с соотечественниками задержали на два часа.
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