с чего всё началось

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.

Игры Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5 Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка. 93

Общество В России перенесены сроки проведения ЕГЭ и отменен ОГЭ Министерство просвещения России перенесло сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году.

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 62

Наука Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19 Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.

Происшествия В Ленинградской области загорелось здание магазина Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 1

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса. 54

Гаджеты NVIDIA представила процессор Ampere Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор. 17

Единоборства Тейшейра извинился перед Смитом, прежде чем его финишировать Прямо во время боя в четвертом раунде Тейшейра извинился перед своим соперником за то, что ему приходится жестко его избивать. 2

Наука Собаки подчинились командам робота Американские ученые выяснили, что собаки могут подчиняться командам человекоподобных роботов, но при этом не слушаются, если команда исходит от обычной колонки. 5

Кино Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова «11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России. 71

Общество Названы последствия отказа от карантина Швеции Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com. 53

Здоровье Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера. 1

Общество Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Игры Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки» Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.

Общество Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 27

Общество Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области 14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. 10

Футбол Андрей Аршавин: чем дальше, тем больше уважаю Адвоката Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что чем больше лет проходит с того времени, когда он работал с тренером Диком Адвокатом, тем сильнее он уважает голландца как специалиста и как человека.

Общество В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.