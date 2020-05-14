Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.
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Русская служба BBC: обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке

Коммерсантъ09:14

В Донецке арестован один из четырех обвиняемых по делу о крушении малазийского Боинга, который был сбит в 2014 году

Эхо Москвы09:05

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

Lenta.ru07:44

СМИ: в Донецке арестовали ключевого фигуранта о крушении малайзийского «Боинга»

Московский Комсомолец08:49

«Би-би-си»: в Донецке арестовали обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Леонида Харченко

Дождь08:03

Одного из обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 арестовали в Донецке

Интерфакс09:01

Обвиняемого по делу МН17 взяли под стражу в Донецке

News.ru07:37
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NVIDIA представила графический процессор Ampere и начала его поставки

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Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
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Little Big исполнит акустическую версию Uno на онлайн-Евровидении

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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 09:22
Экономика

Скорректированы условия предоставления субсидий МСП

Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 06:40
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
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Авто

Продажи китайского минивэна GAC в России начнутся летом

Автомобили новой линейки GAC в России планировали представить в мае текущего года, но из-за эпидемиологической ситуации презентация двух транспортных средств прошла в режиме онлайн.
Дни24 08:54
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Здоровье

Пациентов с пневмониями из Ярославля отправят в районные больницы

В Тутаевскую ЦРБ отправляют пациентов из Дзержинского района областного центра.
REGNUM 07:08
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Общество

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
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Политика

Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Тагишский метеорит формировался в щелочной среде

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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции

Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета по COVID-19 в четверг.
РИА Новости 08:22
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Здоровье

Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

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Спрогнозировано открытие туристического сезона на Кипре

Кипр готовится к возобновлению въездного туризма и открытию сезона после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:26
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
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Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

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Общество

Должникам сохранят прожиточный минимум

Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу.
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Происшествия

В Башкирии в мусорном баке нашли младенца

Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 08:30
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