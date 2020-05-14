Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.
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с чего всё началось
Подозреваемый по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года был арестован в самопровзглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в марте 2020 года, сообщает «Русская служба Би-би-си
» со ссылкой на источники.
Rambler News Service09:51

Подробнее о событии

СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17

РБК11:57

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

Lenta.ru07:44

Русская служба BBC: обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке

Коммерсантъ09:14

Одного из обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 арестовали в Донецке

Интерфакс09:01

СМИ: в Донецке арестовали ключевого фигуранта о крушении малайзийского «Боинга»

Московский Комсомолец08:49

«Би-би-си»: в Донецке арестовали обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Леонида Харченко

Дождь08:03

В Нидерландах пошли в отказ, узнав об «аресте» подозреваемого по делу MH17

Царьград13:20
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат вчера в 05:28
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
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Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
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Здоровье

«Единая Россия» собрала 402 млн рублей на помощь в пандемию

Москва, 14 мая 2020, 17:59 — REGNUM «Единая Россия» собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований.
REGNUM 10:59
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store.
Вести.Ru 13:02
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Футбол

Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива»

Известный болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на его место сербского специалиста Марко Николича.
Матч ТВ 11:23
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

NYT настаивает на «правдивости» своего фейка о коронавирусе в России

Американские издания The New York Times и Financial Times выпустили материалы, в которых утверждали, что показатель смертности пациентов с COVID-19 в РФ якобы не соответствует действительности.
ПолитРоссия 02:50
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
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Происшествия

В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами

Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
REGNUM 13:18
Энергетика

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Культура

Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео» на СТС

Актуальные Новости 06:37
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Автоспорт

Представлен предварительный календарь сезона-2020 «Формулы-1»

РИА Новости вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Московский Комсомолец 11:52
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Происшествия

ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Общество

Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
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Здоровье

Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
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Наука

Проливные дожди в Великобритании вызвали ядерные испытания СССР и США

Аномальные проливные дожди на севере Великобритании в середине 20 века были вызваны ядерными испытаниями СССР и США – такой вывод сделали физики Редингского университета в статье, опубликованной научным изданием Physical Review Letters.
NewInform 03:19
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
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Политика

Посла Словакии в Белоруссии отставили после участия в параде 9 мая

Газета.Ru 11:28
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Общество

В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Экономика

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

ФРС США не рассматривает введение отрицательной процентной ставки. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл.
Деловое.ТВ вчера в 10:43
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