Общество
Lenta.ruВ Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.
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с чего всё началось
Подозреваемый по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года был арестован в самопровзглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в марте 2020 года, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Rambler News Service09:51
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СМИ: в Донецке арестовали ключевого фигуранта о крушении малайзийского «Боинга»
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