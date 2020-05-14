с чего всё началось

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Футбол Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива» Известный болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на его место сербского специалиста Марко Николича.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,4K

Политика NYT настаивает на «правдивости» своего фейка о коронавирусе в России Американские издания The New York Times и Financial Times выпустили материалы, в которых утверждали, что показатель смертности пациентов с COVID-19 в РФ якобы не соответствует действительности. 2

Происшествия В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.

Энергетика Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 960

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 983

Происшествия ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.

Общество Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева. 324

Здоровье Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России. 3

Наука Проливные дожди в Великобритании вызвали ядерные испытания СССР и США Аномальные проливные дожди на севере Великобритании в середине 20 века были вызваны ядерными испытаниями СССР и США – такой вывод сделали физики Редингского университета в статье, опубликованной научным изданием Physical Review Letters. 30

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.