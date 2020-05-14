Политика
Lenta.ruВ Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.
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с чего всё началось
Подозреваемый по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года был арестован в самопровзглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в марте 2020 года, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Rambler News Service09:51
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СМИ: в Донецке арестовали ключевого фигуранта о крушении малайзийского «Боинга»
Московский Комсомолец08:49
Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Минздрав назвал регионы, нуждающиеся в средствах медзащиты
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Смоленская и Самарская области, Дагестан и некоторые субъекты наиболее нуждаются в средствах медицинской защиты, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55
Футбол
«Локомотив» может подписать полузащитника сборной Хорватии
Сербский специалист Марко Николич, который в скором времени может занять пост главного тренера московского «Локомотива», хочет пригласить в российский коллектив хорватского полузащитника Милана Баделя, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».
Евро-футбол.ру 06:26
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM 07:57
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Общество
Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:05
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Политика
Путин заявил о создании трех геномных центров
В России в рамках нацпроекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня, заявил президент Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:49
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Экономика
Инфляция в России с 7 по 12 мая оказалась нулевой
Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 11:03
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Рома Желудь не исключает возвращения к наркотикам
Ранее известный блогер Рома Желудь потерял свою популярность, когда стал употреблять наркотические препараты.
Pravda.Ru 11:25
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
Кино
Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу
В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости
На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Российская газета 12:32
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43