с чего всё началось

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу.

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Общество Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 1

Общество Минздрав назвал регионы, нуждающиеся в средствах медзащиты Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Смоленская и Самарская области, Дагестан и некоторые субъекты наиболее нуждаются в средствах медицинской защиты, пишет РИА "Новости".

Футбол Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю 35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Футбол «Локомотив» может подписать полузащитника сборной Хорватии Сербский специалист Марко Николич, который в скором времени может занять пост главного тренера московского «Локомотива», хочет пригласить в российский коллектив хорватского полузащитника Милана Баделя, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. 6

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 251

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 144

Общество Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 7

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Политика Путин заявил о создании трех геномных центров В России в рамках нацпроекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня, заявил президент Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 23

Шоу-бизнес Рома Желудь не исключает возвращения к наркотикам Ранее известный блогер Рома Желудь потерял свою популярность, когда стал употреблять наркотические препараты.

Здоровье Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе. 607

Кино Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME. 2

Происшествия В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 660