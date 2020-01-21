Армия и оружие
Газета.RuВ Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина". Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на военных корреспондентов Юрия Котенока и Марину Харькову.
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В Донецке застрелен высокопоставленный представитель МВД ДНР Алексей «Грин»
Московский Комсомолецвчера в 19:33
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Сбербанк обрисовал ближайшие перспективы курса рубля
Рубль будет торговаться в зоне 61.25-62.00 за доллар, считает Sberbank Asset Management Незначительная коррекция в валютах развивающихся стран на минувшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля (на 0.9%), отмечает в комментарии директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.
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Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
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Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
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В своем Telegram-канале известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, в котором раскритиковал работу с российской национальной командой нынешнего наставника белорусской сборной Андрея Падина.
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За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
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