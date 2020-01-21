Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина". Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на военных корреспондентов Юрия Котенока и Марину Харькову.
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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю

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В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

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В Донецке застрелен замкомполка ВВ МВД ДНР Алексей «Грин»

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В Донецке застрелен высокопоставленный представитель МВД ДНР Алексей «Грин»

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СМИ сообщили об убийстве командира полка МВД ДНР в Донецке

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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ruвчера в 22:17
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество

Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
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В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

«На третьей неделе 2020 года в целом на территории России по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
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Общество

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Известия вчера в 19:23
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия вчера в 15:09
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

РИА Новости 02:39
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru вчера в 06:55
Политика

Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости вчера в 05:29
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Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Телеканал Санкт-Петербург 02:26
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
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Минувшую неделю артистка провела в Болгарии, где наслаждалась дачными хлопотами. А сегодня рано утром улетела на отдых в Израиль.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой службы

О назначении Егорова на должность главы ФНС стало известно 17 января.
Известия вчера в 09:32
Происшествия

Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа

Заключенный сбежал из колонии-поселения в Красноярском крае, подложив вместо себя муляж, его поймали в тот же день и возбудили новое уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе

По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Ридус вчера в 13:38
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
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Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
RT на русском 02:40
Экономика

Сбербанк обрисовал ближайшие перспективы курса рубля

Рубль будет торговаться в зоне 61.25-62.00 за доллар, считает Sberbank Asset Management Незначительная коррекция в валютах развивающихся стран на минувшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля (на 0.9%), отмечает в комментарии директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.
Profinance.ru вчера в 10:22
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Происшествия

Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери

В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 01:57
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Общество

Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Газета.Ru вчера в 08:11
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Биатлон

Губерниев подверг критике экс-тренера российской сборной

В своем Telegram-канале известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост, в котором раскритиковал работу с российской национальной командой нынешнего наставника белорусской сборной Андрея Падина.
Газета.Ru 18 января в 17:38
Политика

Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
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Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛ

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