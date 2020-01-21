Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина". Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на военных корреспондентов Юрия Котенока и Марину Харькову.
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