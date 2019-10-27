Происшествия
RT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ
Tvoe-avto.com 25 октября в 18:30
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
Армия и оружие
Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ
Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
Комсомольская правда 08:15
Политика
В США возобновили слушания по делу импичмента Трампа
Рикеру предстоит дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента США Дональда Трампа.
Новостной фронт вчера в 11:09
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира на борту
Днем 26 октября в международном аэропорту Волгограда запросил экстренную посадку экипаж рейса авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ.
КП - Волгоград вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Фигурное катание
Глава ФФККР оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал победу Александры Трусовой на втором в сезоне этапе серии Гран-при, который прошёл в канадской Келоуне.
RT на русском 07:37
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Газета.Ru 05:41
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
F1news.ru вчера в 18:34
Общество
В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант
Географический диктант 27 октября пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
РИА Новости 02:34
Общество
Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.
РИА Новости 06:04
Игры
Первую Half-Life показали с современной графикой
Ferra вчера в 08:34
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
RT на русском 05:53
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Общество
Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Напомним, 22 октября 14-летний Евгений Шурилин ушел из дома в Бердске и перестал выходить на связь.
RuNews24.ru 08:06
Футбол
Карпин сообщил, что в очередной раз станет отцом
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о беременности своей жены Дарьи. Об этом он сообщил в своём Instagram.
RT на русском 08:17
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51