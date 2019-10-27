с чего всё началось

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Армия и оружие В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ «Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Происшествия Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Общество МЧС предупредило об усилении ветра в Москве По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.

Общество Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Происшествия В Карелии опрокинулся автобус с детьми Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Здоровье Диетолог рассказала о вреде томатного сока О вреде томатного сока предупредила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

Происшествия Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.

Армия и оружие Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

Кино Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст» Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.

Политика Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Футбол Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020 Юношеская сборная России U17 проиграла Румынии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Футбол «Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".

Космос Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.