Общество

RT на русскомRT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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с чего всё началось
В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается
 на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РБК09:06

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В Донецке неизвестные подорвали вышку мобильной связи

РБК09:06

В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

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В Донецке диверсанты подорвали вышку сотового оператора «Феникс»

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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

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Диверсанты взорвали в Донецке вышку сотовой связи

Московский Комсомолец07:53

Видео последствий подрыва сотовой вышки в Донецке

РЕН ТВ08:10
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