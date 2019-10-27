Общество
RT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.РБК09:06
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О вреде томатного сока предупредила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
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Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
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Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
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Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020
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