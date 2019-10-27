с чего всё началось

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

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Авто В России изменится способ расчета транспортного налога Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

Происшествия В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.

Фигурное катание Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».

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Происшествия В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.

Общество Молодая журналистка публично унизила Владимира Познера в США Молодая журналистка публично унизила Владимира Познера в США Либеральный телеведущий встрял в Карабахский конфликт.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

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Общество В Барселоне вновь начались беспорядки В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.

Авто Эксперты назвали автомобили, которые будет сложно продать Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».

Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

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