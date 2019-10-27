Общество

RT на русскомRT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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В Донецке неизвестные подорвали вышку мобильной связи

РБК09:06

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском07:22

В Донецке диверсанты подорвали вышку сотового оператора «Феникс»

ТАСС07:31

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию «Феникса»

Вести.Ru07:26

Диверсанты взорвали в Донецке вышку сотовой связи

Московский Комсомолец07:53

В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

РИА Новости07:12

Видео последствий подрыва сотовой вышки в Донецке

РЕН ТВ08:10
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Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
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Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Дни24 07:21
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
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Политика

Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»

Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
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В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС 04:47
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Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

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Футбол

«Ференцварош» обыграл лидера чемпионата Венгрии «Фехервар»

В матче 10-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде обыграл «Фехервар» со счётом 2:1. Счёт был открыт на 24-й минуте.
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Футбол

Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

Sportbox.RU 11:45
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Технологии

«Ростех» представил облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».
АБН 25 октября в 07:38
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Газета.Ru 16:53
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В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

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Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

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Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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Общество

Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
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Политика

Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Общество

Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

В Петербурге 25 октября на территории Адмиралтейских верфей состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».
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Технологии

Uber тестирует продажу кулинарных курсов

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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

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Порнозвезда дебютирует на турнире по смешанным единоборствам

Газета.Ru 25 октября в 14:45
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