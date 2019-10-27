Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Донецке взорвали вышку сотовой связи

В Пролетарском районе Донецка, находящемся на территории самопровозглашенной Донецкой республики, была взорвана вышка сотовой связи. Как уточняет агентство новостей "ДАН" вышка принадлежала оператор связи "Феникс".
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с чего всё началось
В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается
 на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

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