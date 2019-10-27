Общество
RT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.РБК09:06
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