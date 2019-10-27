Общество

RT на русскомRT на русскомВ Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось
В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается
 на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РБК09:06

Подробнее о событии

В Донецке неизвестные подорвали вышку мобильной связи

РБК09:06

Диверсанты взорвали в Донецке вышку сотовой связи

Московский Комсомолец07:53

В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

РИА Новости07:12

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию «Феникса»

Вести.Ru07:26

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском07:22

В Донецке диверсанты подорвали вышку сотового оператора «Феникс»

ТАСС07:31

Видео последствий подрыва сотовой вышки в Донецке

РЕН ТВ08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика

Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

РБК 08:10
Армия и оружие

США провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии

Вечерний курьер 09:21
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей в России в октябре

Автоновости дня 05:45
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

РИА Новости 25 октября в 18:07
Армия и оружие

Россия и Египет объединили ПВО на совместных учениях

Московский Комсомолец 10:20
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Общество

В Россию поступила первая партия фризиума

В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети, сообщила руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 16:53
Происшествия

В Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре

Известия 03:30
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
Общество

В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега

В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания.
Neva.Today 09:30
Шоу-бизнес

Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке

Культуромания вчера в 04:08
Энергетика

Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть

По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.
Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК 09:48
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Авто

Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70

Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня вчера в 08:05
Музыка

Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Футбол

Почему дерби для «Спартака» и «Динамо» — последний шанс спасти сезон

В рамках 14-го тура РПЛ состоятся сразу два московских дерби. ЦСКА примет «Динамо», а «Локомотив» сразится со «Спартаком».
RT на русском 07:03
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Общество

Отец рассказал о состоянии Бутиной

Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес

Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова

Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Происшествия

Отец подозреваемого в расстреле срочника рассказал о его детстве

Вечерняя Москва 10:21
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное