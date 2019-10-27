Общество
ИзвестияВ ДНР взорвали вышку сотовой связи
«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», — говорится на сайте ведомства.
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Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Футбол
«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»
Наука
Учёные рассказали, как мозг «ремонтирует» себя во сне
В мозгу человека во время сна идут активные восстановительные работы, пишет Nature Neuroscience.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Авто
В Китае стартовали продажи электромобиля BYD E3
Напомним, несколько ранее в продажу поступила уже модель хетчбэка BYD Е2, который доступен на рынке по цене от 90 тысяч юаней.
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Предполагалось, что Бутина вернется в Россию 26 октября после 15 месяцев отбывания наказания.
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
Армия и оружие
Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник
Спецслужбы США узнали местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера.
Игры
Игры, созданные в Dreams, хотят позволить переносить на другие платформы
Создатели хотят разработать инструменты, которые позволили бы полностью «вытаскивать» созданную игру и выпускать на других платформах.
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
Авто
Jaguar представил свой виртуальный суперкар Vision Gran Turismo
При создании суперкара для игры, разработчики учитывали все современные тенденции, поэтому в дальнейшем некоторые решения, используемые в виртуальной машине, можно будет увидеть и в серийных автомобилях Jaguar.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Общество
Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Футбол
«Спартак» Тедеско громит в гостях «Локомотив»
Матч завершился с разгромным для "Локомотива" счетом 0:3. "Спартак" одержал важнейшую и первую за долгое время победу.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Политика
Журналистку возмутило жесткое общение Зеленского с националистами
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Происшествия
У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов
В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов.
Футбол
Матвеев: «Надеемся, что Фернандеш будет играть все 90 минут»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в эфире канала «Матч Премьер».
Автоспорт
Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.