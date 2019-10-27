Общество

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«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», — говорится на сайте ведомства.
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В Донецке неизвестные подорвали вышку мобильной связи

РБК09:06

Видео последствий подрыва сотовой вышки в Донецке

РЕН ТВ08:10

В Донецке диверсанты подорвали вышку сотового оператора «Феникс»

ТАСС07:31

В ДНР диверсанты подорвали базовую станцию «Феникса»

Вести.Ru07:26

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском07:22

В ДНР заявили о подрыве вышки сотовой связи в Донецке

РИА Новости07:12

Диверсанты взорвали в Донецке вышку сотовой связи

Московский Комсомолец07:53
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
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