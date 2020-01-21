Армия и оружие
ИзвестияВ Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января. Об этом сообщили военные корреспонденты Юрий Котенок и Марина Харькова в Facebook.
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В Донецке застрелен высокопоставленный представитель МВД ДНР Алексей «Грин»
Московский Комсомолецвчера в 19:33
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