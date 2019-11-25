Возможная стоимость украденных драгоценностей пока неизвестна, по некоторым данным, речь идет о сотнях миллионах или даже миллиарде евро. Как сообщают немецкие СМИ, злоумышленники устроили поджог в музее, из-за чего здание оказалось обесточено, а сигнализация перестала работать.

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

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