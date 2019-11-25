Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Возможная стоимость украденных драгоценностей пока неизвестна, по некоторым данным, речь идет о сотнях миллионах или даже миллиарде евро. Как сообщают немецкие СМИ, злоумышленники устроили поджог в музее, из-за чего здание оказалось обесточено, а сигнализация перестала работать.
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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс07:49

Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене украли три набора украшений

ТАСС08:28

В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитуров XVIII века

RT на русском08:22

В Дрездене ограбили музейную сокровищницу «Зеленый свод»

Известия07:59

Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене

Lenta.ru10:39

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

Газета.Ru04:56

В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице «Зеленый свод»

РИА Новости08:19
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Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова

Маркелов ушёл в отставку в 2017 году, после чего был арестован по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
Говорит Москва 10:59
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ 08:40
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов

Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Российская газета 10:41
Футбол

«Спартак» не будет переносить матч с ЦСКА в «Лужники»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».
Спорт-Экспресс 10:16
Происшествия

В войска РФ вместо отечественных радиостанций поставляли китайские аналоги

При исполнении государственного контракта, заключённого с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО «Компас-Р» в 2016 году поставило в войска дешёвые аналоги, изготовленные в Китае, — сообщили в Главной военной прокуратуре.
News.ru 10:04
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Футбол

Сарри ответил на вопрос о взаимоотношениях с Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что у него нет проблем с форвардом команды Криштиану Роналду .
Sport.ru 10:45
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Общество

Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
Известия 10:58
Спорт

Антон Шипулин предложил свой первый законопроект

Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Екатеринбург в эфире 09:14
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Российская газета 22 ноября в 13:40
Экономика

Адыгейский сыр может уйти из российских торговых сетей

Из-за иска, поданного к двум поставщикам сыров по поводу адыгейского сыра, продукт может исчезнуть из всех российских торговых сетей.
Национальное Аграрное Агентство 06:03
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Гаджеты

Выпущен первый спортивный браслет российского производства

UfaTime.ru 09:52
Происшествия

30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Российская газета 05:26
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Футбол

Президент «Наполи» оштрафует игроков клуба на € 2,5 млн

По информации источника, футболисты неаполитанского клуба будут оштрафованы на общую сумму в € 2,5 млн.
Чемпионат 10:01
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru 09:37
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Футбол

Шатов: «В России нет ни одной команды уровня „Лейпцига“»

Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», — отметил футболист «Зенита».
Sport24.ru 10:11
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 08:02
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