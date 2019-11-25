Происшествия
КоммерсантъВ Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро
Возможная стоимость украденных драгоценностей пока неизвестна, по некоторым данным, речь идет о сотнях миллионах или даже миллиарде евро. Как сообщают немецкие СМИ, злоумышленники устроили поджог в музее, из-за чего здание оказалось обесточено, а сигнализация перестала работать.
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Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
Маркелов ушёл в отставку в 2017 году, после чего был арестован по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Футбол
«Спартак» не будет переносить матч с ЦСКА в «Лужники»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб не намерен переносить домашний матч 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА с «Открытие Арены» в «Лужники».
Происшествия
В войска РФ вместо отечественных радиостанций поставляли китайские аналоги
При исполнении государственного контракта, заключённого с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО «Компас-Р» в 2016 году поставило в войска дешёвые аналоги, изготовленные в Китае, — сообщили в Главной военной прокуратуре.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Сарри ответил на вопрос о взаимоотношениях с Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что у него нет проблем с форвардом команды Криштиану Роналду .
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Общество
Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
Спорт
Антон Шипулин предложил свой первый законопроект
Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Экономика
Адыгейский сыр может уйти из российских торговых сетей
Из-за иска, поданного к двум поставщикам сыров по поводу адыгейского сыра, продукт может исчезнуть из всех российских торговых сетей.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Происшествия
30 школьников в Нижегородской области отравились газом
Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Футбол
Президент «Наполи» оштрафует игроков клуба на € 2,5 млн
По информации источника, футболисты неаполитанского клуба будут оштрафованы на общую сумму в € 2,5 млн.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Футбол
Шатов: «В России нет ни одной команды уровня „Лейпцига“»
Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении в России нет ни одной команды уровня «Лейпцига», — отметил футболист «Зенита».
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.