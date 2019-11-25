В ночь на 25 ноября неизвестные ограбили сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене. Как передает "Газета.Ru", злоумышленники проявили интерес к исторической части коллекции. В настоящее время следователи пытаются установить, что именно было похищено.

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Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.