Общество
РБКВ «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Политика
Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого
Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Политика
Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией
Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
Музыка
Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени
Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Музыка
Солист группы Rammstein из-за коронавируса отменил концерт в Воронеже
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Политика
Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции
Российские ученые, юристы, журналисты и деятели культуры выступили против внесения поправок в Конституцию.
Авто
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях
Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
В Якутске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека
Шоу-бизнес
Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты
Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Футбол
Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
Технологии
В России запущена новая Публичная кадастровая карта
Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 3237 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 894 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 8056 человек (2622 человека находятся в тяжелом состоянии), 69 601 человек выписан из больниц, 3237 скончались", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
Технологии
Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России
Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.