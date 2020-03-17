Общество

РБКРБКВ «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

РБК01:12

«День моей смерти»: памяти Эдуарда Лимонова

РИА Новости01:00

Похороны Эдуарда Лимонова пройдут в закрытом режиме

Говорит Москва01:17

Лимонова решили похоронить без СМИ и общественности

Московский Комсомолец01:14

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрытыми для широкой общественности и прессы

Эхо Москвы01:30

Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Lenta.ru01:26

«Другая Россия» назвала официальную причину смерти Лимонова

Газета.Ru01:08
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Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 10:26
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
Политика

Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 16 марта в 14:22
Футбол

Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Появилась информация о втором смертельном случае в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Украине.
Piter.tv вчера в 15:11
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
ТАСС вчера в 17:03
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv вчера в 02:19
Музыка

Солист группы Rammstein из-за коронавируса отменил концерт в Воронеже

Вести Воронеж вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 16 марта в 05:04
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Политика

Деятели науки и культуры выступили против поправок к Конституции

Российские ученые, юристы, журналисты и деятели культуры выступили против внесения поправок в Конституцию.
ТК Звезда 16 марта в 07:34
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня вчера в 01:42
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Происшествия

В Якутске при пожаре в многоэтажке пострадали три человека

Российская газета вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
OAnews вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru 16 марта в 16:31
Футбол

Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Технологии

В России запущена новая Публичная кадастровая карта

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Российская газета 16 марта в 01:20
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 3237 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 894 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 8056 человек (2622 человека находятся в тяжелом состоянии), 69 601 человек выписан из больниц, 3237 скончались", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Эхо Москвы 01:31
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Технологии

Новый вид «кибер-коронавируса» появился в России

Новый вид "кибер-коронавируса" появился в России. Злоумышленники от имени UNICEF рассылают письма, содержащие вредоносные ссылки.
Народные новости вчера в 21:03
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 16 марта в 05:08
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
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Эдуард Лимонов
Русский писатель
Русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии, нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии...
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