Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря 2019 г. выходным днем.

с чего всё началось

Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.

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