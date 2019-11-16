с чего всё началось

Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

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Политика Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.

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Технологии PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.

Происшествия Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.