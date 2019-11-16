Экономика
Газета.RuВ Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.
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с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.ТАСС02:34
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Происшествия
Трамп предложил помощь Калифорнии в расследовании стрельбы в школе
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям штата Калифорния помощь федеральных ведомств в связи с инцидентом в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита, где в результате стрельбы погибли два человека.
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Политика
Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса
Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметив, что это является очень важным обстоятельством.
Общество
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Политика
Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»
Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Музыка
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Происшествия
Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
Армия и оружие
Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня
Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Наука
В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Фигурное катание
Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Общество
Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой
Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Армия и оружие
Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Происшествия
Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Авто
Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» возвращается от астероида Рюгу на Землю
Напомним, зонд «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года. Космический аппарат прибыл к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года.