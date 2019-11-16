Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.
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с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
ТАСС02:34

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В Госдуме раскритиковали проект о минимальной зарплате для бюджетников

РИА Новости04:55

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

РБКвчера в 23:22

В Думе объяснили, что законопроект о повышении зарплат бюджетников не подкреплен расчетами

ТАСС02:34

В Думе прокомментировали законопроект о повышении зарплат бюджетников

ФедералПресс03:33

ГД: законопроект о минимальной зарплате бюджетников не имеет под собой расчетов

Газета.Ru03:48

Экономист счел повышение зарплат бюджетников опасной инициативой

URA.Ru01:44

В Думе ответили на предложение о минимальной зарплате бюджетников в регионах

Lenta.ru03:55
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Происшествия

Трамп предложил помощь Калифорнии в расследовании стрельбы в школе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям штата Калифорния помощь федеральных ведомств в связи с инцидентом в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита, где в результате стрельбы погибли два человека.
Мойка78 14 ноября в 19:20
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 14 ноября в 04:37
Политика

Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметив, что это является очень важным обстоятельством.
Экономика сегодня 14 ноября в 16:25
Общество

Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия 14 ноября в 14:30
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец вчера в 08:26
Политика

Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»

Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Военное обозрение вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 14 ноября в 05:48
Автоспорт

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
F1news.ru вчера в 17:30
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета вчера в 06:10
Музыка

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Происшествия

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

Газета.Ru вчера в 10:34
Армия и оружие

Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14 ноября в 00:39
Наука

В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики

Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Фигурное катание

Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости вчера в 10:35
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 14 ноября в 06:32
Общество

Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой

Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Vevby.ru вчера в 17:47
Армия и оружие

Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Профиль вчера в 03:05
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
RT на русском вчера в 21:14
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия 13 ноября в 08:38
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Авто

Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня 14 ноября в 06:48
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Forbes вчера в 11:11
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» возвращается от астероида Рюгу на Землю

Напомним, зонд «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года. Космический аппарат прибыл к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года.
REGNUM 01:47
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