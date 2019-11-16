Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.
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с чего всё началось
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект
, предлагающий установить минимальный уровень зарплат для бюджетников не ниже двукратной величины прожиточного минимума.
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