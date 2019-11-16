Экономика
Газета.RuВ Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.
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Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости вчера в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.ТАССвчера в 02:34
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В Думе заявили о необходимости серьезного просчета минимальной зарплаты бюджетников
Известиявчера в 05:38
Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников
Коммерсантъвчера в 06:40
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Матч ТВ вчера в 14:45
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Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
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Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Музыка
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Neva.Today 15 ноября в 14:15
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Взгляд.ру вчера в 22:38
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Интерфакс вчера в 23:13
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RT на русском вчера в 14:44
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Piter.tv 15 ноября в 11:58
Общество
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БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Экономика
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Газета.Ru вчера в 12:49
Политика
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В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.
RuNews24.ru вчера в 21:20
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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
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Известия вчера в 22:46
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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
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Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
РИА Новости 15 ноября в 15:12
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Экономика
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REGNUM 15 ноября в 04:05
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила сеть, исполнив кавер песни Nirvana
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Футбол
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ЖКХ
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Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс вчера в 10:32
Политика
Более 200 тыс. человек протестовали в Праге против премьера Чехии
Росбалт вчера в 20:23