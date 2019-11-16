с чего всё началось

Минимальная зарплата бюджетника не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Так решили депутаты парламента Северной Осетии - Алании и внесли свое предложение в Госдуму.

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

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