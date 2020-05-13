Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны. Об этом в среду, 13 мая, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков

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