В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

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