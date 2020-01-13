Общество

РБКРБКВ Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

В Госдуму внесли проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ подготовил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
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В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

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Эхо Москвы14:03

В ГД предложили амнистию для отдельных категорий осужденных по случаю 75-летия Победы

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Znak.com08:13

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии по случаю юбилея Победы

Парламентская газета07:09

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы

Говорит Москва09:55
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