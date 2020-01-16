Политика

РБКРБКВ Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
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