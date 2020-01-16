Политика
РБКВ Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
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Политика
Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Происшествия
Вице-мэр Ярославля задержан за взятку
Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Происшествия
СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека
Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
Футбол
«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе "Монако", но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA.
Общество
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Футбол
Почеттино выдвинул ряд требований, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед»
Отмечается, что Почеттино не хочет работать с середины сезона и выдвинул ряд требований для работы в «МЮ».
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta
В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес очередную операцию на ноге
В 2019 году Дима Билан перенес две операции на сломанной ноге.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Происшествия
Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.