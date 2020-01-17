Политика
РИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Политика
Медведев и Мишустин проговорили один на один больше часа
Медведев и Мишустин больше часа общались в кабинете с глаза на глаз.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Экономика
Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%
В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Chevrolet Niva
До конца текущего года Chevrolet Niva обзаведется шильдиком Lada. Вместе с этим внедорожник впервые за 10 лет получит обновленный дизайн.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Кино
Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера
Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Гаджеты
Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу
В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
Происшествия
Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве
Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидерами стали Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone XR, сообщает RNS.
Политика
Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян
Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Общество