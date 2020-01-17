Политика

РИА НовостиРИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

РИА Новости08:03

Единороссы предлагают ликвидировать партии за получение иностранного финансирования

ТАССвчера в 11:26

«Единая Россия» отозвала закон о ликвидации партий

Московский Комсомолец08:47

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

Интерфаксвчера в 12:27

Поправки об основаниях для ликвидации партий отозваны для доработки

Российская газета05:41

Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий

РБК10:19

Закрывать партии из-за зарубежного финансирования пока не будут

Красная весна08:50
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
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В России дорожают автомобили с пробегом

Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
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Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
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Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

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Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
РИА Новости 04:22
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Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
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Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

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Россиянка Сливко стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС Спорт 09:12
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Chevrolet Niva

До конца текущего года Chevrolet Niva обзаведется шильдиком Lada. Вместе с этим внедорожник впервые за 10 лет получит обновленный дизайн.
SpeedMe вчера в 03:13
Происшествия

Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве

Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 11:33
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

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По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Новые автомобили 08:06
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Шнуров дал наставление новому премьер-министру Мишустину

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Горячкина вышла вперед в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

РИА Новости 04:53
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Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»

Игромания.ру 04:40
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Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео

Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Газета.Ru 10:25
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Газета.Ru 05:10
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The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера

Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Газета.Ru 11:37
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Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
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Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве

Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
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Стали известны самые популярные смартфоны в России

Лидерами стали Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone XR, сообщает RNS.
Ньюс-НН 07:35
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Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян

Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
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Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
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В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности

ТАСС вчера в 06:08
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