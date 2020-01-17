Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

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