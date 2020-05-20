Экономика
РБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
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Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Происшествия
Известный американский рестлер пропал без вести в океане
Вести.Ru вчера в 07:50
Экономика
Налоговый режим для самозанятых в Дагестане введут с 1 июля
С 1 июля в Дагестане введут специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
РИА Дагестан 10:25
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус 08:10
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Футбол
Гуадалупе-Лимон 20.05.2020 прогноз 1X
"Гуаделупе" после 15 туров занимает шестое место, "Лимон" находится на десятом. Соперников разделяют семь очков.
Sport-place вчера в 15:55
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Космос
«Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты
Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
ТАСС 18:41
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Политика
Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
РБК 20:17
Фигурное катание
Великолепной Алине Загитовой исполнилось 18 лет
18 мая олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой исполнилось 18 лет.
АиФ Казань 18 мая в 00:13
Армия и оружие
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости 20:03
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Экономика
Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством
Поручение президента о выкупе у собственников автомобильных пунктов пропуска (АПП) через границу в Приморском крае в полном объеме не выполнено.
Konkurent.ru 19:15
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Армия и оружие
По улицам Триполи провезли захваченный российский «Панцирь-С1»
В Ливии силы правительства национального согласия (ПНС) провезли по улицам Триполи самоходный ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.
Профиль вчера в 09:15
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости 16:18
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК 08:17
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13