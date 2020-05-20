Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

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