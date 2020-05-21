Экономика

РБКРБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
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Криптобизнес может уйти из России из-за пакета законопроектов, предложенного в Госдуме

Znak.com21:50

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Газета.Ru03:31

Госдума предложила новый закон о криптовалюте. Что об этом думают биржи

РБК12:07

Логика большевиков. Эксперт о запрете криптовалют

Национальная служба новостей07:24

Россия ставит криптовалюту под запрет

News.ru12:36

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

ИА Красная Весна03:03

Депутаты Госдумы предложили привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Эхо Москвывчера в 22:07
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Общество

Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России

Вильфанд отметил, что потепление в конце мая будет с изменением циркуляции атмосферы, которая обусловит появление воздушных масс с юго-запада.
РИА Новости 22:38
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
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Кино

Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе

Вестник Кавказа 19:45
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине

Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Общество

Путин призвал не спешить с открытием курортов Краснодарского края

Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.
News.ru 16:42
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
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Общество

Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня

Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты 07:45
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Хоккей

TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ

TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru 16:29
Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
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Экономика

Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП

Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.
Газета.Ru 21:30
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Политика

США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ 20:53
Кино

Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»

Российская газета вчера в 15:35
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Армия и оружие

Американцы начали военную операцию FONOTOP против интересов России

Соединенные Штаты официально заявили о начале военно-морской операции FONOTOP против интересов России — речь идет о северных морях.
Новостной фронт 16:42
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Общество

Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
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Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
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Происшествия

В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина

У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета 21:04
Общество

Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий.
RT на русском 23:00
Происшествия

В Красноярском крае перед судом предстанет экс-чиновница

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики региона Галины Пашиновой, подозреваемой в мошенничестве.
REGNUM 05:24
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Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
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Автоспорт

Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году

Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
Матч ТВ 14:36
Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
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Происшествия

В городском совете Красноярска прошли обыски

В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Российская газета 08:15
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Биатлон

Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru 10:57
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