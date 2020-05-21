Экономика
РБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России
Вильфанд отметил, что потепление в конце мая будет с изменением циркуляции атмосферы, которая обусловит появление воздушных масс с юго-запада.
РИА Новости 22:38
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа 19:45
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов Краснодарского края
Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.
News.ru 16:42
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты 07:45
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Хоккей
TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ
TSN опубликовала возможный формат плей-офф НХЛ сезона 19/20. согласно источнику за Кубок Стэнли будут вести борьбу по 12 команд из каждой конференции.
Sport.ru 16:29
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Экономика
Китай прогнозирует дефицит бюджета в 3,6% ВВП
Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП или 1 трлн юаней ($141,6 млрд) из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.
Газета.Ru 21:30
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Политика
США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ 20:53
Кино
Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»
Российская газета вчера в 15:35
Армия и оружие
Американцы начали военную операцию FONOTOP против интересов России
Соединенные Штаты официально заявили о начале военно-морской операции FONOTOP против интересов России — речь идет о северных морях.
Новостной фронт 16:42
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина
У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета 21:04
Общество
Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий.
RT на русском 23:00
Происшествия
В Красноярском крае перед судом предстанет экс-чиновница
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики региона Галины Пашиновой, подозреваемой в мошенничестве.
REGNUM 05:24
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Автоспорт
Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году
Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
Матч ТВ 14:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия
В городском совете Красноярска прошли обыски
В городском совете Красноярска силовики провели обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Российская газета 08:15
Биатлон
Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru 10:57