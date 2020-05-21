Экономика
РБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018-го.
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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за покупку криптовалют
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:09
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Здоровье
Торговые центры во Владимирской области в ближайшее время не откроют
Причина, по которой в ближайшее время торгово-развлекательные центры не будут открыты – высокие темпы распространения коронавирусной инфекции.
ТВ Миг 02:44
Политика
США обеспокоены сотрудничеством России и Индии в сфере ПВО
США обеспокоены взаимодействием Индии и России в военно-технической сфере, в первую очередь в том, что касается закупок систем противовоздушной обороны (ПВО).
ТАСС вчера в 16:51
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о «противовирусной» рассадке в салонах самолетов.
Известия 03:03
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Visa и Сбербанк запустили магазин без касс и продавцов
Для расчета покупателю потребуется скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa.
МонаВиста вчера в 10:49
Экономика
Правительства могут запретить покупку золота частным лицам
Правительства могут запретить иметь золото в частной собственности, если потеряют контроль над инфляцией в результате коронавирусного кризиса, считает Криспин Одей, один из самых известных управляющих хедж-фондом в Европе.
Profinance.ru 02:17
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Донбассе умер комбат батальона «Луганск-1», заявили в МВД Украины
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, еще трое бойцов получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
РИА Новости 02:33
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Футбол
«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛ
Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.
Евро-футбол.ру вчера в 02:47
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Экономика
Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ
По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Менее 3 тыс. человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Добавим, что второй день подряд суточный прирост заболеваемости немного снижается: в городе отмечено меньше 3 тыс. новых случаев.
Росбалт 03:36
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило пять миллионов.
Фонтанка.Ру 02:21