Экономика
РБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Общество
Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК 08:17
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 1500
Общее число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 1495 человек, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
RT на русском 21:47
Авто
До 2026 года АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
Как отметил Алексей Лихачёв, с 2020 по 2022 год «АвтоВАЗ» намерен выпустить 5 новых моделей, а также провести несколько фейслифтов существующих автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 09:12
Общество
Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев
Роспотребнадзор смягчил рекомендации (.pdf) по работе санаториев во время пандемии коронавируса COVID-19, разработанные в апреле.
Коммерсантъ 13:43
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
В Омске хотят открыть летние веранды кафе
«Поддержу открытие летних веранд предприятий общепита, частичное открытие автошкол и фитнес-центров», — написал Ушаков.
Om1.ru 06:30
Общество
Пациентов кладут в коридорах новосибирской больницы для коронавируса
В новосибирской ГКБ №11 часть пациентов лежат в коридорах, следует из видео, опубликованного председателем первичной организации профсоюза «Действие» на городской станции скорой помощи Сергеем Комлевым.
Тайга.инфо 06:38
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru 22:01
Шоу-бизнес
Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице
На видео семейство Плющенко танцует под песню «Плачу на техно» в исполнении группы Cream Soda, а в следующем кадре Плющенко-младший говорит: «Как же вы меня достали со своими съемками».
Нева Спорт 13:07
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском 10:24
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com 00:56
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Происшествия
В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус
Алтайская правда 10:41
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Армия и оружие
Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше
В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой 06:31
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Наука
В Бурятии обнаружили первого баклана-альбиноса
Баклан с белым оперением был обнаружен впервые за всю историю наблюдений Недавно на границе государственного природного заказника федерального значения "Кабанский" в Бурятии было зафиксировано уникальное явление – баклан-альбинос.
Байкал-Daily 22:04
Армия и оружие
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Общество
Вильфанд: Апрельская погода вернется в европейскую часть России
С четверга по субботу включительно в Москве прогнозируется погода, более характерная для первой половины апреля.
Российская газета 17:35