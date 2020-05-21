Экономика
РБКВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за покупку криптовалют
Европейско-Азиатские новости23:09
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Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Космос
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск 04:28
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 21:32
Происшествия
Иномарка ночью «залетела» в перекоп в Благовещенске
Сегодня ночью, 21 мая, в Благовещенске водитель на автомобиле Toyota Allion въехал прямо в перекоп.
ИА Порт Амур 22:04
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Обновление для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad, позволяющее облегчить работу нескольких функций в условиях пандемии коронавирусной инфекции, выпустила компания Apple 20 мая.
ИА Красная Весна 19:03
Происшествия
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
В Саратове проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутки в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.
Коммерсантъ Саратов 12:56
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru 05:19
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 08:22
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия 22:50
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Общество
Туристический сектор РФ начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Напомним, Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с просьбой разрешить внутренние туры с 1 июня.
Карелинформ 07:20
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец 11:16
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05