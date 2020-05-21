Общество

Мой БрянскМой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

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В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

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Депутаты Госдумы предложили привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Эхо Москвывчера в 22:07
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Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день

Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
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Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

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В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
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В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Собянин назвал дату тестирования на антитела к коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу может начаться 27 мая.
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Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате.
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Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
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Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

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Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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