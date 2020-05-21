Общество
Мой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Политика
СМИ сообщили о решении США выйти из Договора по открытому небу
США 22 мая уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей 08:55
Общество
Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день
Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Общество
Собянин назвал дату тестирования на антитела к коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу может начаться 27 мая.
Lenta.ru 11:27
Общество
СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Кадырова
Коммерсантъ 11:24
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Хоккей
Дмитрий Губерниев – об урезании зарплат в КХЛ: «Не представляю, как Мозякин будет жить на 50 миллионов рублей в год»
Ранее Совет директоров КХЛ принял решение установить в следующем сезоне потолок зарплат в 900 миллионов рублей.
Матч ТВ 06:09
Игры
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
Российская газета 11:15
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Финансы
Международные резервы России выросли на $500 миллионов
Днем ранее ЦБ РФ отчитался о запасах монетарного золота в международных резервах России: в апреле запасы не изменились и на 1 мая 2020 года составили 73,9 миллиона унций, или 2298,6 тонны.
Вести.Ru 10:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Renault представила новый Kaptur
Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате.
Известия 10:24
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса 06:53
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49