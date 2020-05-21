Общество

Мой БрянскМой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Россия ставит криптовалюту под запрет

News.ru12:36

Логика большевиков. Эксперт о запрете криптовалют

Национальная служба новостей07:24

Депутаты Госдумы предложили привлекать к уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют

Эхо Москвывчера в 22:07

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Газета.Ru03:31

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

ИА Красная Весна03:03

Незаконный криптобизнес могут лишить свободы и оштрафовать до 2 млн рублей

Life.ru03:41

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика

Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

REGNUM 05:20
1,3K
Экономика

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
5
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
179
Происшествия

Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
290
Общество

Билеты в театры и музеи не подорожают

Интерфакс 16:51
5
Экономика

Силуанов исключил отмену бюджетного правила

Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
10
Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
5
Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 13:30
1,6K
Здоровье

Назван список запрещенных тем для видео о коронавирусе на YouTube

Компания Google поделилась списком запретных тем о коронавирусной инфекции на YouTube.
Москва 24 11:16
2
Общество

Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне

В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
11
Футбол

Николич пока не получил разрешение на работу в России

По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс 14:25
Политика

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Экономика

Всемирный банк: 60 миллионов человек могут стать нищими из-за пандемии

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции до шестидесяти миллионов человек могут оказаться в условиях крайней бедности.
Страна Советов on-line 11:11
59
Футбол

Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»

Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
1
Армия и оружие

В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57

Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
18
Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
2,3K
Наука

Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев

Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
61
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm 12:20
19
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
28
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
347
Общество

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
821
Общество

Роспотребнадзор разрешит детям отдыхать в летних лагерях без масок

ИА Красная Весна 08:25
81
Общество

Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой 06:14
3,6K
Общество

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
5
Общество

Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой

Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
127
Политика

В России отложили военный призыв для выпускников школ

Военный призыв для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, в этом году отложен из-за ситуации с коронавирусом.
FlashNord 08:02
45
Кино

Опубликован трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Piter.tv 15:22
5
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
1
Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
167
Как работают Яндекс.Новости?
Главное