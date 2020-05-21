Общество
Мой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Экономика
Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году
Минэкономразвития ждет восстановления экспорта до докризисного уровня только в 2023 г. По прогнозу министерства, в 2020 г. экспорт сократится более, чем в полтора раза — с $419 до $268 млрд.
Ведомости 16:16
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Экономика
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 13:30
Здоровье
Назван список запрещенных тем для видео о коронавирусе на YouTube
Компания Google поделилась списком запретных тем о коронавирусной инфекции на YouTube.
Москва 24 11:16
Общество
Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне
В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
Футбол
Николич пока не получил разрешение на работу в России
По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс 14:25
Политика
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Экономика
Всемирный банк: 60 миллионов человек могут стать нищими из-за пандемии
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции до шестидесяти миллионов человек могут оказаться в условиях крайней бедности.
Страна Советов on-line 11:11
Футбол
Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»
Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm 12:20
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество
Роспотребнадзор разрешит детям отдыхать в летних лагерях без масок
ИА Красная Весна 08:25
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
Городовой 06:14
Общество
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Политика
В России отложили военный призыв для выпускников школ
Военный призыв для выпускников школ, которые планируют поступать в вузы, в этом году отложен из-за ситуации с коронавирусом.
FlashNord 08:02
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21