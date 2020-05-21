Общество

Мой БрянскМой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Россия ставит криптовалюту под запрет

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Life.ru03:41

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

РБКвчера в 17:00
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В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
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