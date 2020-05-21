Общество
Мой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Общество
Мосгорсуд рассмотрит иск с просьбой заблокировать в России YouTube
Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании Ontarget с требованием заблокировать в России сервис YouTube.
RT на русском вчера в 07:55
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Общество
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы
Пожаловавшуюся на зарплату в 12 тысяч россиянку уволили из больницы Сотрудница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра осталась без работы.
Экспресс газета 14:41
Общество
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
Радий Хабиров предложил правительству внести некоторые изменения в документ и поручил вернуть пожилым людям возможность выезжать в сады.
Kursk.com 12:07
Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Политика
Лукашенко допустил ещё месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии
Александр Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, заболеваемость идёт на спад.
Говорит Москва 07:07
Общество
Опубликовано расписание ЕГЭ по всем предметам
Определены даты ЕГЭ по всем предметам. Сроки проведения экзамена для выпускников 21 мая сообщили в Рособрнадзоре.
Фонтанка.Ру 10:52
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Футбол
Ромелу Лукаку: «никогда не прощу Виллаш-Боаша»
ГЛАС.RU 10:40
Происшествия
В Туле задержан бывший владелец ТЦ «Первый»
В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.
Тульская пресса 14:10
Футбол
«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии
Неман нанес поражение Торпедо-БелАЗ (3:1) в матче десятого тура чемпионата Белоруссии на стадионе Неман в Гродно.
Советский спорт 14:13
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
Вести.Ru 11:31
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Футбол
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42
Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
Труппа вернется из отпусков 17 июля и сразу приступят к репетициям тех спектаклей, премьера которых планировалась еще в нынешнем сезоне.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Наука
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет.
Evo-rus.com 02:35
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Экономика
Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Опасность для доллара, сказал Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне глава Института Полсона.
Evo-rus.com 13:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
Компания "АвтоВАЗ" до 2028 года пополнит модельный ряд двумя компактными кроссоверами и обновленным семейством Lada Granta.
Новые автомобили 12:51
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Общество
Эрнст выдвинут в совет директоров МТС
Предполагается, что места в совете директоров МТС сохранят президент МТС Алексей Корня, член совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, независимые директора Томас Холтроп и Валентин Юмашев.
Интерфакс 14:12
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 вчера в 12:44
Технологии
Apple и Google начали отслеживать контакты пациентов с коронавирусом
Осуществляется это с помощью Bluetooth. Компании Apple и Google не разрабатывали приложения, а лишь сконструировали саму технологию.
iReactor вчера в 23:59