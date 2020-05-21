Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты

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