Общество
Мой БрянскВ Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Депутаты предлагают ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
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Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Футбол
«Динамо» завтра приступает к тренировкам. Всего 16 человек
Как стало известно «СЭ», повторный тест на коронавирус, который динамовцы вчера прошли из-за пяти положительных результатов первого тестирования, дал отрицательные результаты.
Спорт-Экспресс 10:20
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Армия и оружие
Турция озвучила итоги вмешательства в войну в Ливии
RuNews24.ru 08:39
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Футбол
Южнокорейский «Сеул» оштрафован за размещение секс-кукол на трибунах
Дисциплинарный комитет чемпионата Южной Кореи по футболу оштрафовал «Сеул» за размещение товаров для взрослых на трибунах стадиона в матче 2-го тура с «Кванджу», который завершился со счётом 1:0.
News.ru 03:40
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM вчера в 05:21
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Футбол
Илья Мэддисон сравнил Месси с Роналду, оскорбив Модрича
Известный стример, видеоблогер и болельщик московского «Динамо» Илья Мэддисон сравнил Лионеля Мессии и Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 10:45
Финансы
Силуанов опроверг отмену бюджетного правила
Правительство не обсуждает отмену бюджетного правила, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 10:55
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости 10:04
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
Общество
В лесу под Челябинском нашли десятки иномарок
В Челябинской области на участке рядом с озером Смолино местный житель обнаружил десятки новых автомобилей марки Toyota Camry, сообщает портал «74.ru».
Rambler News Service 19 мая в 12:23
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56