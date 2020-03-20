Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

с чего всё началось

В Госдуме ппредложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат сотрудникам организации всех форм собственности. Это поможет смягчить последствия снижения курса рубля, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат

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