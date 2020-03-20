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Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат

В Госдуме ппредложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат сотрудникам организации всех форм собственности. Это поможет смягчить последствия снижения курса рубля, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

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Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВ21 марта в 23:22

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

Российская газета21 марта в 12:59

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новости21 марта в 09:38

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

URA.Ru21 марта в 04:28

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБК21 марта в 00:31

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ru21 марта в 14:21
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Китай отправил в Россию более 25 млн защитных масок

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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Политика

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Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
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Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Общество

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В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

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Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
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Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

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Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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У главного инфекциониста Ставрополья подтвердили коронавирус

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На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
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