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РБКРБКВ Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. С такой инициативой выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Российская газета20 марта в 03:54

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Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

РИА Новостивчера в 09:38

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

Газета.Ruвчера в 14:21

В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

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Депутат ГД поддержал идею дополнительной индексации зарплат и пенсий

РЕН ТВвчера в 23:22

Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

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В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

РБКвчера в 00:31

Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

REGNUM20 марта в 03:30
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Тотти рассказал, чего ему больше всего не хватает в жизни

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что все еще скучает по матчам. 43-летний игрок завершил карьеру футболиста в 2017 году.
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Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты 05:01
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Опубликовали первые изображения купеобразного Audi Q5 Sportback

Накануне СМИ сообщили, что компания Audi готовит купеобразную версию кроссовнра Q5, которая получит в названии приставку Sportback.
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В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
РИА Новости 16:54
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
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Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Политика

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ТАСС 15:24
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Наконец, заметнее всего подорожал представительский седан KIA K900 – сразу на 50 тыс. рублей, вследствие чего его начальная стоимость выросла до 3 664 900 рублей.
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Разработчики игры World of Tanks поддержали игроков в дни карантина

Компания Wargaming, ставшая известной благодаря игре World of Tanks, в начале февраля сообщила о намерении пожертвовать Китаю на борьбу с коронавирусом 10 млн долларов.
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Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

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Футбол

Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Газета.Ru 16:27
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
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Яд скорпиона оказался хорошим средством от алкогольного синдрома плода

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Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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Политика

Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
МИР 24 16:20
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Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
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Армия и оружие

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости 13:56
Общество

В США резко выросли продажи огнестрельного оружия

Скачок спроса на огнестрельное оружие наблюдается во многих штатах США из-за распространения коронавирусной инфекции, передает 21 марта телеканал ABC.
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
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